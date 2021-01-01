Підтримай «Запорізьку правду» – стань патроном свого улюбленого видання!

Підтримай «Запорізьку правду» - стань патроном свого улюбленого видання!

«ПравдаЗП» – незалежне видання, що  виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда». Боротьба за відродження  «Запорізької правди» – єдиної українськомовної газети  регіонального рівня  із 104-річною історією триває.

Наше ЗМІ – про громадські тенденції, соціально-економічний і  культурний розвиток у Запорізькому краї. Ми зосереджуємося  на глибокому контексті актуальних подій і розповідаємо про громадські виклики, боротьбу за права і свободи людини і кордони її безпеки, про героїв нашого часу , які боронять нас в окопах визвольної війни за незалежність України і  на мирній підконтрольній Україні території відстоюють базові права і змінюють уявлення про те, як може бути влаштований світ.

Ми плануємо готувати для вас   глибокі вдумливі  репортажі, розслідування, передбачаємо опанувати нові скіли і знімати для вас  документальні відео звіти, можливо створювати  цікаві комікси, застосовуючи  інноваційний  концептуальний підхід до сторітеллінгу,  розповідатимемо унікальні, неупереджені, емоційно збалансовані і екологічно чисті історії.

Підписуйтесь, читайте, діліться нашими матеріалами і обговорюйте з нами дійсно важливі теми. Покажіть наші матеріали друзям – так про нас дізнається більше людей. Багато з них підпишуться і стануть частиною нашої спільноти, а деякі стануть патронами і допоможуть нам створити ще більше крутих історій.

 Ми потребуємо вашої матеріальної підтримки. І якщо ви готові надати нам таку допомогу, скористайтеся відповідною кнопкою на нашому сайті ( див на картинці)  або  йдіть за посиланням:

https://api.fondy.eu/api/checkout?button=%7B%22merchant_id%22%3A1396424%2C%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22fields%22%3A%5B%7B%22p%22%3A0%2C%22name%22%3A%22order_desc%22%2C%22value%22%3A%22%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%2C%22label%22%3A%22%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%22%2C%22valid%22%3A%22%22%7D%5D%2C%22params%22%3A%7B%22response_url%22%3A%22https%3A%2F%2Fzp-pravda.info%2Fresult%2F%22%7D%2C%22amount%22%3A%22%22%7D

Невдовзі ми підготуємо різні пакети пропозицій щодо нашої взаємодії. Передбачаємо залучати вас до участі у підготовці наших матеріалів. Дослухатимемося до ваших пропозицій щодо подальшої діяльності нашого видання.

 Нас таких, що прагнуть реальних конструктивних змін у соціумі- чимало, і  нам варто триматися разом. Тож будемо підтримувати один одного у нашому прагненні відродити і зберегти Україну  на  нашій  рідній Запорізькій землі.

З повагою,

Наталя Зворигіна, головна редакторка

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