Підтримай «Запорізьку правду» – стань патроном свого улюбленого видання!

«ПравдаЗП» – незалежне видання, що виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда». Боротьба за відродження «Запорізької правди» – єдиної українськомовної газети регіонального рівня із 104-річною історією триває.
Наше ЗМІ – про громадські тенденції, соціально-економічний і культурний розвиток у Запорізькому краї. Ми зосереджуємося на глибокому контексті актуальних подій і розповідаємо про громадські виклики, боротьбу за права і свободи людини і кордони її безпеки, про героїв нашого часу , які боронять нас в окопах визвольної війни за незалежність України і на мирній підконтрольній Україні території відстоюють базові права і змінюють уявлення про те, як може бути влаштований світ.
Ми плануємо готувати для вас глибокі вдумливі репортажі, розслідування, передбачаємо опанувати нові скіли і знімати для вас документальні відео звіти, можливо створювати цікаві комікси, застосовуючи інноваційний концептуальний підхід до сторітеллінгу, розповідатимемо унікальні, неупереджені, емоційно збалансовані і екологічно чисті історії.
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Нас таких, що прагнуть реальних конструктивних змін у соціумі- чимало, і нам варто триматися разом. Тож будемо підтримувати один одного у нашому прагненні відродити і зберегти Україну на нашій рідній Запорізькій землі.
З повагою,
Наталя Зворигіна, головна редакторка