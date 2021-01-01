Ромські активістки на Запоріжжі прагнуть зберегти національну ідентичність

Зважаючи на активізацію соціально-політичної складової у громадській діяльності ромських активісток, вартує уваги і напрямок збереження національно-культурної ідентичності ромської спільноти.
- У своїй громадській роботі ми робимо акцент на соціальній складовій, – уточнює пані Анжеліка, – тож поки не ведемо мови ані про ромські творчі колективи, ані ромський театр. Втім наша національна культура дуже багата і яскрава. І за наявності відповідного ресурсу і готовності ромської спільноти ми неодмінно розвиватимемо цей напрямок.
Але і зараз роми на Запоріжжі не відмовляються від своїх національно-культурних традицій. Зокрема, у кожній великій родині, збираючись на свята разом, співають і танцюють.
Дуже пишаються своєї національною кухнею, страви якої оригінальні і смачні.
Співзасновниця ГО «Голос Ромні» Лариса Домченко надихнулася створенням ресторану «Ромська кухня». Зараз членкині організації розглядають варіанти цього проекту.
- В нашій традиційній кухні чимало оригінальних страв, – пояснює Анжеліка Бєлова. – Це і «ромські їжачки», і «конверт». На Різдвяний Святвечір ми готуємо дуже смачну «голодну кутю» та «пісний борщ» із рибою, неодмінно сомом. Такий борщ треба подавати холодним. Але це дуже смачна страва. І наші паски на Великдень відмінні від традиційних. Наше тісто для пасок – особливе, його готують за унікальними рецептами, які у кожній родині власні і передаються від матері до дочки, або від свекрухи до невістки. І у особливих умовах – у приміщенні де замішують тісто, а потім воно підходить, не можна гучно розмовляти, сваритися, а можна тільки молитися. Наші паски заввишки можуть бути до півтора метра. А випікають їх у кам’яній печі.
За ромським звичаєм на новий рік у їхніх родинах прикрашають ялинки. І ялинки ці – особливі. Мають бути найпишнішими і висотою до самої стелі.
- До слова, наші ромські традиції переймають й представники інших національностей. Зокрема, щодо прибирання новорічної ялинки. Нещодавно побачила у соцмережі, як дівчина уквітчала свою новорічну ялинку … трояндами. А це наше суто ромське – прикрашати новорічну ялинку квітами, – пояснює пані Анжеліка.
Створення цієї статті фінансується в рамкахпроєкту«Розмаїття збагачує: висвітлення внеску етнічних, релігійних меншин та ЛГБТІ в українське суспільство»Фонду Прав ЛюдиниПосольства Королівства Нідерландів. Зміст та думки викладені в цій публікації є відповідальністю авторів та не обов’язково відповідають позиції Посольства.