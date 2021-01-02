Запорізька область від приймання туристів отримала шість мільйонів

З початку року до запорізьких місцевих бюджетів надійшло 6 мільйонів гривень туристичного збору. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, із загальних надходжень 2,8 мільйона сплатили суб’єкти господарювання-юридичні особи, 3,2 мільйона – фізичні особи.
Найбільші суми від приймання туристів отримали скарбниці Якимівського та Приазовського районів – майже 2,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 2 мільйони, м. Запоріжжя – 1,5 мільйона тощо.
Всього на території регіону зареєстровано 846 платників туристичного збору, серед яких 212 – це СГД-юридичні особи, 634 – фізособи.
Нагадаємо, ставки збору встановлюють органи місцевого самоврядування, а саме – сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад. Розмір платежу за одну добу розміщення однієї особи не може перевищувати 0,5 відсотка від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання.
Головне управління ДПС у Запорізькій області