Українські лопаті для гвинтокрилих машин- розробка конструкторів «Мотор Січі»

Нещодавно на вертодромі АТ «Мотор Січ» відбулася важлива та знакова подія. Розпочалися льотні випробуваня новітніх лопатей для важких гелікоптерів таких як Мі 8 та Мі 24. Це цілковита розробка конструкторів «Мотор Січ» , тож і виготовлена вона робітниками цього запорізького підприємства.
Чому це важливо? Нагадаємо, що лопаті- найважливіші складові гелікоптера, саме вони здіймають важку машину у повітря. Так, ось майже весь вертолітний парк української військової і громадянської авіації має машини, в яких цілком вичерпався ресурс використання лопатей, тож гелікоптери не можуть здійснятися у небо. На сьогоднішній день у світі такі складові виготовлялися лише у США, Росії та Китаї. Звісно, що раніше Україні отримувала лопаті із Росії. Зауважимо, що сьогодні Росія теж має великі проблеми із виробництва новітніх лопатей.
Рішення про розробку та виготовлення власних лопатей, як і мрію про цілком український гелікоптер почали втілювати на АТ «Мотор Січ» близько 10 років потому. Цю складну задачу колектив підприємства виконав на відмінно.
Трохи технічного лікнепу. Лопать для гелікоптера надзвичайно складна конструктивно та технологічно деталь. Вона потребує великої культури виробництва, приблизно таку ж саму як при виготовленні космічних апаратів. Працює вона у дуже важких умовах. Наприклад кінцівки лопатей рухаються із надзвукової швидкістю, у той же час внутрішні частини мають дозвукову швидкість, і це створює величезні механічні навантаження. Вона має бути одночасно міцною, але й легкою, тому її виготовляють із безлічі металевих деталей та композитних матеріалів. Лопать має аеродинамічний профіль, такий самий як крило літака, аби здіймати важку машину у повітря. Також сучасні лопаті оснащують системою електричного обігріву, для захисту від обмерзання. Якщо одна лопать виходить із ладу, наприклад від ворожої кулі, то доводиться замінювати увесь комплект з чотирьох штук.
Випробувальні польоти у цей день відбувалися у атмосфері загальної піднесення. Поруч з генеральним директором АТ «Мотор Січ» за випробуванням спостерігали головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак та віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський. Після приземленні пілот Володимир Колесник, командир екіпажу Мі 24 розповів журналістам власні враження від першого польоту з новими лопатями та які бойові маневри були виконані. Наприклад екіпаж виконав віраж з креном до 60 градусів, маневр “гірка” і розворот на гірці.
Підсумовуючи льотні випробування Руслан Хомчак зауважив що на сьогоднішній день 4 бригади армійської авіації у складі якої гелікоптери Мі 24, вичерпали ресурс використання лопатей. Тож бойові машини чекають на оновлення, а «Мотор Січ» отримає державне замовлення на їх виготовлення.
В’чеслав Богуслаєв сподівається у наступному 2021 році виготовити у рамках пілотного проекту перші 20 лопатей, а в 2022 запустити серійне виробництво потужністю 60 лопатей у рік.
Олександр Максимов