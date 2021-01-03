Вітаємо колег із 90-річним ювілеєм Токмацької міськрайонної гназети “Таврія”!

2 січня 2021 року – свій 90-ий день народження святкувала Токмацька міськрайонна газета «Таврія»(починалася як Великотокмацька районна газета «Червоний двигун», а з 9 червня 1931 року газета почала видаватись під назвою «Більшовицьким шляхом», з 1952 року газета почала виходити під назвою «Комуністичним шляхом». Життя газети вимірюється сотнями подяк від вдячних читачів і кількістю номерів, яких з моменту заснування газети «Таврія» вийшло вже 13798 ( станом на 31 грудня 2020 року).
Першим редактором районного часопису було призначено слюсаря ремонтного цеху заводу імені Кірова І.Г. Куліша. В роки Великої Вітчизняної війни він редагував дивізійну газету «За Советскую Родину». Загинув восени 1943 року.
У березні 1974-го редактором міськрайонного часопису було призначено Миколу Гомона, який очолював редакційний колектив 32 роки. Микола Володимирович — Заслужений журналіст України, Почесний громадянин району, письменник – автор 13 книг. За редакторства Миколи Гомона газета стала найпопулярнішим місцевим виданням, яке передплачували мешканці Токмака, Молочанська та сіл району. Тираж газети тоді сягав 13000 екземплярів. 24 липня 1991 року у розпал демократичних процесів в Україні, газета одержала нинішню назву «Таврія».
В історію «Таврії» вписані імена відомих журналістів, ветеранів-газетярів, традиції яких сьогодні продовжує нинішній колектив редакції.
З липня 2013 року і після роздержавлення ЗМІ Токмацьку міськрайонну газету «Таврія» очолює директор- головний редактор, член Національної Спілки журналістів України Людмила Арман.
Щиро вітаємо колег із ювілеєм! Бажаємо плідного творчого довголіття!