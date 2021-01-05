«Голос Ромні» звучить на Запоріжжі: Ми гідні поваги і прагнемо розуміння у суспільстві

Ромські жінки-активістки у Запоріжжі об’єднались заради покращення умов і підвищення якості життя представників своєї національної спільноти.
Слово експерту
Олексій Падченко, голова правління ГО «Запорізький ромський центр «Лачо Дром»:
- Бути ромом у сучасному світі і зберігати свою національну ідентичність в умовах дії негативних стереотипів і ворожого ставлення до нас певної частини суспільства – непросто. Але ми прагнемо розвитку і реалізації наших природних талантів і здібностей, хочемо бути корисними нашій спільноті. Громадянське суспільство в Україні має відбутися. І шлях до цього – через подолання усіх ганебних соціальних явищ. Певен, ми це зможемо!
Довідково. Сьогодні в Україні мешкають близько 400 тисяч ромів. Українське законодавство гарантує для всіх рівні права та доступ до медицини та освіти.
Нині у ромських громадах працюють 74 посередники та посередниці. Їх іще називають медіаторами, а також ромськими соціально-медичними посередниками і посередницями. Вони допомагають державі забезпечити реалізацію прав людини щодо ромів, тобто українців і українок ромського етнічного походження.
Завдяки діяльності посередників і посередниць у громаді можуть дізнатися про те, як отримати доступ до медичних і соціальних послуг, а також — працевлаштуватися і забезпечувати родини, дітей і людей старшого віку. Посередники і посередниці працюють задля освіти ромських дітей, раннього розвитку дитини, шкільного навчання, інформують про можливості здобути спеціальну чи вищу освіту.
Посередниці і посередники сприяють порозумінню, налагодженню діалогу чи співпраці між ромськими спільнотами та органами влади, закладами освіти і їх колективами, закладами охорони здоров’я, іншими інституціями і громадами.
Створення цієї статті фінансується в рамкахпроєкту«Розмаїття збагачує: висвітлення внеску етнічних, релігійних меншин та ЛГБТІ в українське суспільство»Фонду Прав ЛюдиниПосольства Королівства Нідерландів. Зміст та думки викладені в цій публікації є відповідальністю авторів та не обов’язково відповідають позиції Посольства.