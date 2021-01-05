Від Запорізької області пенсійний і соціальні фонди отримали дев’ять мільярдів

За 2020 рік роботодавці регіону сплатили 8 мільярдів 906 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за оперативною інформацією). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, надходження порівняно з 2019 роком зросли на 627 мільйонів або на 7,6 відсотка.
Так, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя спрямували до пенсійного і соціальних фондів 4 мільярди 655 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 1 мільярд 312 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 827 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 604 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 255 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 253 мільйони, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 240 мільйонів тощо.
Нагадаємо, з 1 січня мінімальна сума єдиного внеску становить 1320 гривень, а максимальна сума – 19800 гривень.
Відповідно до законодавчих змін тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за себе платники єдиного податку 1-ї групи за періоди: з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року. Ці місяці будуть зараховані до страхового стажу.
Крім того, для фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства скасовується обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, у яких не було отримано доходу. Докладніше про особливості сплати ЄВ – у матеріалі за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/446985.html.
Також наголошуємо, що з 1 січня змінилися рахунки для сплати ЄВ: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/446361.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області