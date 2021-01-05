За рік податківці видали запоріжцям 54 тисячі безкоштовних електронних ключів

У минулому році фахівці податкової служби регіону видали 23448 запорізьким платникам податків 54 тисячі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2019 роком число користувачів збільшилось на 7,4 тисячі, а кількість ключів – на 11 тисяч.
Керівник податкової служби області підкреслив, що за останній час можливості кваліфікованих електронних ключів значно розширились. Вони дозволяють використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій, отримувати десятки онлайн послуг ДПС, зокрема, в Електронному кабінеті платника, а також інші державні сервіси.
Так, серед систем, які підтримують сертифікати Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, – Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення “Єдине вікно подання електронної звітності”, Національне агентство з питань запобігання корупції, ProZorro, Петиції Президенту України, Загальнодержавний портал державних закупівель, Електронна звітність (Державної служби статистики України), Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, Електронні послуги Мінсоцполітики, Е-послуги Міністерства внутрішніх справ України та багато інших. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті КНЕДП ІДД ДПС: https://acskidd.gov.ua/partnership.
Інформація про отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО, розміщена за посиланням: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області