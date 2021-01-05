Журналісти «Запорізької правди» подають приклад судового захисту прав людини

Журналісти «Запорізької правди» подають приклад судового захисту прав людини

Представники  «Запорізької правди» – головна редакторка газети Наталя Зворигіна та правозахисниця, журналістка і письменниця  Людмила Віслоух, яка є  юрисконсультом видання на громадських засадах,  стали переможцями  у спеціальній номінації «Кращий матеріал про позитивний приклад судового захисту прав людини» у Другому національному щорічному  фаховому конкурсі  журналістських робіт «Суд людською мовою». 

Матеріали, що взяли участь у конкурсі, загалом створили 41 автор та авторка, які репрезентують 14 областей України та місто Київ. В цілому  участь у конкурсі взяли 74 журналістські  роботи:  2 роботи опубліковані в міжнародних медіа;  37 робіт опубліковані в всеукраїнських медіа; 35 робіт опубліковані в регіональних медіа.

Матеріали були опубліковані в друкованих виданнях,  транслювалися  на телебаченні, радіо, інтернет-виданнях, YouTube-каналах.

Роботи виконані у різноманітних жанрах: аналітичний матеріал, замітка, інтерв’ю, кореспонденція, новина, огляд, передача, репортаж, розслідування, стаття.

Більшість поданих до участі в конкурсі матеріалів висвітлюють судові справи. У деяких матеріалах судові справи застосовуються для ілюстрації соціальних проблем, яким були присвячені роботи журналістів(-ок), блогерів(-ок). Також автори та авторки висвітлюють різноманітні питання діяльності судів та присвячують увагу роз’ясненню законодавства, готуючи просвітницькі матеріали.

Національна спілка журналістів України, партнер Конкурсу у 2020 році, запровадила спеціальну номінацію – «Кращий матеріал про позитивний приклад судового захисту прав людини» та самостійно визначила переможців у ній. У цій номінації перемогу здобули Наталія Зворигіна та Людмила Віслоух із Запоріжжя за матеріал «У боротьбі за життя видання «Запорізька правда» наш творчий колектив захищається і … перемагає».

 Професійна журналістська спільнота визнала важливість боротьби  запорізьких колег за відродження  єдиного в області українськомовного видання регіонального рівня із 104-х річною історією – газети «Запорізька правда», надала цій роботі високу оцінку і відзначила найвищою нагородою конкурсу.

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