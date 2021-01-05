Журналісти «Запорізької правди» подають приклад судового захисту прав людини

Представники «Запорізької правди» – головна редакторка газети Наталя Зворигіна та правозахисниця, журналістка і письменниця Людмила Віслоух, яка є юрисконсультом видання на громадських засадах, стали переможцями у спеціальній номінації «Кращий матеріал про позитивний приклад судового захисту прав людини» у Другому національному щорічному фаховому конкурсі журналістських робіт «Суд людською мовою».
Матеріали, що взяли участь у конкурсі, загалом створили 41 автор та авторка, які репрезентують 14 областей України та місто Київ. В цілому участь у конкурсі взяли 74 журналістські роботи: 2 роботи опубліковані в міжнародних медіа; 37 робіт опубліковані в всеукраїнських медіа; 35 робіт опубліковані в регіональних медіа.
Матеріали були опубліковані в друкованих виданнях, транслювалися на телебаченні, радіо, інтернет-виданнях, YouTube-каналах.
Роботи виконані у різноманітних жанрах: аналітичний матеріал, замітка, інтерв’ю, кореспонденція, новина, огляд, передача, репортаж, розслідування, стаття.
Більшість поданих до участі в конкурсі матеріалів висвітлюють судові справи. У деяких матеріалах судові справи застосовуються для ілюстрації соціальних проблем, яким були присвячені роботи журналістів(-ок), блогерів(-ок). Також автори та авторки висвітлюють різноманітні питання діяльності судів та присвячують увагу роз’ясненню законодавства, готуючи просвітницькі матеріали.
Національна спілка журналістів України, партнер Конкурсу у 2020 році, запровадила спеціальну номінацію – «Кращий матеріал про позитивний приклад судового захисту прав людини» та самостійно визначила переможців у ній. У цій номінації перемогу здобули Наталія Зворигіна та Людмила Віслоух із Запоріжжя за матеріал «У боротьбі за життя видання «Запорізька правда» наш творчий колектив захищається і … перемагає».
Професійна журналістська спільнота визнала важливість боротьби запорізьких колег за відродження єдиного в області українськомовного видання регіонального рівня із 104-х річною історією – газети «Запорізька правда», надала цій роботі високу оцінку і відзначила найвищою нагородою конкурсу.