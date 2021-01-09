Внесок запорізького бізнесу до державного бюджету перевищив вісім мільярдів гривень

За минулий рік запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 8 мільярдів 665 мільйонів гривень (за оперативними даними та без показників великих платників, зареєстрованих в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень сплати 2019 року перевищено на 9,6 відсотка, додатково надійшло 761 мільйон.
Близько половини доходів скарбниці забезпечили надходження податку на додану вартість – 4 мільярди 374 мільйони гривень, що на 654 мільйони або на 17,6 відсотка більше, ніж за попередній рік.
З доходів запоріжців перераховано 2 мільярди 131 мільйон гривень ПДФО, зростання до показника 2019 року склало 164 мільйони або 8,4 відсотка.
Також держбюджет отримав 677 мільйонів гривень військового збору, порівняно з 2019 роком відрахування збільшилися на 46 мільйонів або на 7 відсотків.
Крім того, компанії і установи регіону сплатили 695 мільйонів гривень податку на прибуток, 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 150 мільйонів гривень екологічного податку, 86 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року запроваджено єдиний рахунок для сплати податків і зборів. Докладніша інформація – за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/446976.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області
Близько половини доходів скарбниці забезпечили надходження податку на додану вартість – 4 мільярди 374 мільйони гривень, що на 654 мільйони або на 17,6 відсотка більше, ніж за попередній рік.
З доходів запоріжців перераховано 2 мільярди 131 мільйон гривень ПДФО, зростання до показника 2019 року склало 164 мільйони або 8,4 відсотка.
Також держбюджет отримав 677 мільйонів гривень військового збору, порівняно з 2019 роком відрахування збільшилися на 46 мільйонів або на 7 відсотків.
Крім того, компанії і установи регіону сплатили 695 мільйонів гривень податку на прибуток, 357 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 150 мільйонів гривень екологічного податку, 86 мільйонів гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року запроваджено єдиний рахунок для сплати податків і зборів. Докладніша інформація – за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/446976.html.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX“.
Головне управління ДПС у Запорізькій області