Живемо, працюємо і святкуємо спортивно!

Новорічні і різдвяні свята невеликий але дуже дружний колектив редакції «ПравдаЗП» («Запорізька правда») на чолі зі своїм керівником, членом секретаріату ЗОО НСЖУ Наталією Зворигіною, відсвяткували логічно – у боулінгу. Адже живемо, працюємо, тож і святкуємо – спортивно. Власним прикладом пропагуємо здоровий спосіб життя!
М’ячі жбурляли геть усі, бо ж головне було зовсім не у сумі набраних очок, а в новорічному настрої. А ще у відчутті єдиної команди, яке дозволяє журналістам в надзвичайно складних умовах (тривають суди, роздержавлення в рамках Закону все ще не завершене, не вирішені матеріальні претензії) все ж випускати прекрасну газету- найстаріше в області україномовне видання.
І читачі гідно оцінили самовідданість та талант журналістів – передплата на «Запорізьку правду» пройшла більш, ніж успішно. Газета живе і буде жити.