Як працюють центри зайнятості під час локдауну?

Наші клієнти запитують: як працюватимуть центри зайнятості у період посилених карантинних обмежень, які діятимуть в Україні у період з 8 до 24 січня 2021 року?
Відповідаємо: центри зайнятості працюватимуть у звичному режимі (за виключенням тих центрів/філій, де через підтвердження випадків хвороби працівників на COVID- 19 оголошується карантин та тимчасово зупиняється особистий прийом громадян). Тому рекомендуємо нашим клієнтам перед запланованим відвідуванням центру зайнятості зателефонувати туди й запитати про режим роботи.
Як знайти потрібний контактний номер телефону?
Потрібно зайти на сайт обласного центру зайнятості і на головній сторінці знайти рубрику «Контакти» або за посиланням https://cutt.ly/7jcqCF0. Там є адреси та номери телефонів центрів зайнятості та філій регіону. Також безробітні можуть зателефонувати своєму кар’єрному раднику.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47