За рік місцеві бюджети Запорізької області отримали майже 10 мільярдів гривень податків

У 2020 році запорізькі платники податків спрямували до місцевих бюджетів 9 мільярдів 823 мільйони гривень (за оперативними даними і без показників великих підприємств). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 508 мільйонів або на 5,5 відсотка.
Більшу частину доходів скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб – за рік запоріжці сплатили 6 мільярдів 392 мільйони гривень ПДФО, що майже на 493 мільйони або на понад 8 відсотків більше, ніж за попередній рік.
Представники малого і середнього підприємництва сплатили 1 мільярд 488 мільйонів гривень єдиного податку, що перевищило рівень 2019 року на 119 мільйонів або на 9 відсотків. Так, “єдинники”-юридичні особи поповнили бюджети на 187 мільйонів, фізичні особи-підприємці – на 1 мільярд 9 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – на 292 мільйони гривень.
Оподаткування земельних ділянок принесло скарбницям 1 мільярд 60 мільйонів. Зокрема, від СГД-юридичних осіб надійшло 821 мільйон гривень плати за землю, від фізичних осіб – 239 мільйонів.
Крім того, запорізькі компанії, установи і підприємці перерахували до бюджетів регіону 178,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, 155 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 154 мільйони гривень податку на нерухомість, 129 мільйонів гривень екологічного податку тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області