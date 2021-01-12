На які вакансії можуть розраховувати безробітні у центрі зайнятості?

Наразі ринок праці доволі мобільний. Попит роботодавців залежить від економічної ситуації в країні в цілому, від розвитку окремо взятого підприємства, від сезонності та ще багатьох факторів. А 2020 рік вніс свої особливі корективи через пандемію COVID-19. То яких працівників найбільш шукали роботодавці у минулому році, та на які вакансії могли розраховувати безробітні, які користувались послугами служби зайнятості?
У базі даних служби зайнятості Запорізької області протягом 2020 року налічувалось 33,6 тис вакансій. Найпопулярнішими професійними групами, за якими працедавці шукали співробітників були:
– робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин -7,9 тис (23,6% від загальної кількості);
– найпростіші професії – 5,8 (17,4%);
– працівники сфери торгівлі та послуг – 5,5 тис (16,4%);
– кваліфіковані робітники з інструментом 4,7 тис (13,9 %) та інші
Ринок праці схильний до коливань, але незаперечним є ствердження – все частіше роботодавець шукає «універсального» робітника, здатного виконувати декілька функцій, здатного навчатись та готового до змін. І чим більше працівник має професійних навичок, тим більшу заробітну плату готовий надати роботодавець.
Отримати заробітну плату 10-15 тис гривень можуть не лише керівники, а і представники робітничих професій. Так, робітнику з комплексного обслуговування й ремонту будинків, який має навички роботи електрогазозварника та електромонтера, компанія пропонувала заробітну плату понад 13 тисяч грн.
Для людей з інвалідністю також знайдеться достойна робота. Одне із підприємств міста пропонувало платити майстру виробничої дільниці 14 тисяч гривень.
«Вже стабільно останнім часом спостерігається неабияка зацікавленість роботодавців у кваліфікованих робітниках. Працедавцям потрібні продавці, водії, електромонтери, електрогазозварювальники, слюсарі, медсестри, та інші представники робочих професій», – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47