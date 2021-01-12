З банківських депозитів запоріжців бюджет отримав 54 мільйони

У Запорізькій області минулого року з процентів депозитних банківських рахунків та вкладів у кредитних спілках до державного бюджету надійшло 54 мільйони 559 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників великих платників податків). Порівняно з 2019 роком надходження зросли на 336 тисяч.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у грудні банківські та інші фінансові установи перерахували до скарбниці майже 4 мільйони гривень ПДФО.
Нагадаємо, ставка податку на доходи фізичних осіб з процентів від вкладів у банках, кредитних спілках складає 18 відсотків. Відповідальним за утримання і перерахування платежу до бюджету є банківська (фінансова) установа. Податок сплачується у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.
Відповідно до статті 170.4. Податкового кодексу України у податковому розрахунку інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до податкової служби і залишаються конфіденційними.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області