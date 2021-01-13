Ставте запитання начальнику Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадію ВАЩЕНКУ

Ставте запитання начальнику Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадію ВАЩЕНКУ

У  четвер, 14 січня  2021 року, з 10.00 до 11.00 години на прямому зв’язку з громадянами за номером (061) 764-86-70 буде спілкуватися начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко.

Під час прямої телефонної лінії громадяни можуть повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, в організаціях і закладах регіону.  Також можна отримати роз’яснення відносно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби.

Чекаємо на ваші дзвінки.

Пресслужба Управління Східного  офісу Держаудитслужби в Запорізькій області

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