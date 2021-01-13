Запорізькі продавці алкоголю і тютюну сплатили до місцевих скарбниць 178 мільйонів

За 2020 рік до місцевих бюджетів регіону надійшло 178 мільйонів 651 тисяча гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизною продукцією. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2019 роком підприємці і торговельні компанії регіону збільшили сплату майже на п’ять відсотків, додатково скарбниці отримали 8,2 мільйона гривень акцизного податку.
Суб’єкти господарювання отримали в податковій службі 5654 ліцензії на право роздрібного продажу алкогольних напоїв, 3947 – для реалізації тютюнових виробів. Від ліцензування торгівлі підакцизною продукцією до бюджетів спрямовано 40,5 мільйона.
Крім того, податківці призупинили дію 1475 дозволів, анулювали 2779, 19 з яких – за продаж алкоголю неповнолітнім.
Станом на початок січня 2021 року кількість діючих ліцензій склала 7974. З їхнім переліком можна ознайомитись на сайті Головного управління ДПС у Запорізькій області за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
Також минулого року співробітники податкової служби перевірили 856 суб’єктів господарювання. За виявлені порушення законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, застосовані фінансові санкції на загальну суму 88,7 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області