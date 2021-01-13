Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №1 від 14.01.21р.

Друзі! У четвер, 14 січня, виходить у світ черговий і перший у нинішньому 2021-ому році випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на 2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, різдвяно-новорічний подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон.
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні завершальних новорічно-різдвяних свят і Водохрещі.
Хто з нас не любить свят, можливості зайвий раз повеселитися і навіть поринути у дитинство? Для всіх нас в ніч з 13-го на 14-е січня з’являється чудова нагода «досвяткувати» одне з найулюбленіших свят – Старий Новий рік.
Приход Нового року святкуємо вдруге, радіючи можливості зайвий раз щедрувати і колядувати, водити Козу і грати вертеп, мріяти про хороше і загадувати найзаповітніші бажання.
Тому і в цей Старий Новий рік ми бажаємо всім надій і натхнення, миру і благополуччя, любові і правди, здоров’я та радості!
Журналісти «Запорізької правди» подають приклад судового захисту прав людини. Деталі у нашій газеті.
Також ми розкажемо про таке:
Мелітополь переміг у загальнодержавному конкурсі «Місто України – національний вибір». А видатний запорізький скульптор Борис Чак. Здобувши високі відзнаки у Торонто, вчергове прославив Запорізький край на вест світ.
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо події, що нас захоплюють і про ідеї, які нас окриляють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Штрафи за порушення мовного законодавства будуть бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки по репутації
За два дні, а саме – 16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову
Згадаємо видатних особистостей нашого краю – сучасників.
Нині в нашій рубриці «Війна поруч» розкажемо про відому запорізьку волонтерку Любов Леонову. Волонтери продовжують підтримувати бойовий дух наших захисників. Подарунки і смаколики для воїнів України відомій запорізькій волонтерці Любові Леоновій передали громади Запорізького району.
А в рубриці «Думки вголос» розкажемо про талановиту поетесу Людмилу Прохорову.
Разом з тим, розкажемо і про антигероя – трунаря «Запорізької правди» колишнього заступника голови ЗОДА і керівника фракції БПП у Запорізькій обласній раді Едуарда Гугніна. Наразі він докладає чимало зусиль для знищення Національного університету «Запорізька політехніка». Деталі у рубриці «Освіта».
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Чому Московія підмінила черепи в кістяках кошових отаманів Запорозької січі
І. Д. Сірка й п. І. Калнишевського? Відповідь шукайте у рубриці «Історичний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
До кого звернутись по допомогу, коли спіткала біда – у вас чи у близької людини виявили онкологію? Про кращих лікарів нашого регіону читайте у рубриці «Ваше здоров’я»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Мова про наслідування здоровому способу життя. В рубриці «Спорт» дізнайтесь про святковий забіг через новий міст, що з’єднав Хортицький район і острів Хортиця у Запоріжжі.
У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь про унікальну новорічну ялинку, складену із … автомобільних запчастин.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.