Будьте пильними: аферисти маскуються під фахівців неіснуючого відомства

Шахраї намагаються ошукати запорізьких підприємців, використовуючи таку схему: до платників податків навідуються невстановлені особи із пропозиціями “вирішити питання із податковою”, звичайно, за певну винагороду. При цьому для підтвердження свого статусу аферисти пред’являють посвідчення, на якому є напис “Державна служба фінансових розслідувань України”.
Наголошуємо, функції адміністрування податків, зборів і єдиного внеску в Україні виконує виключно податкова служба. А таке відомство, як “Державна служба фінансових розслідувань України” на даний час не існує.
Закликаємо суб’єктів підприємництва проявляти пильність, не погоджуватися на сумнівні пропозиції зловмисників, а про візити подібних “перевіряючих” радимо одразу повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області