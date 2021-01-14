У минулому році запоріжці задекларували три мільярди гривень доходів

Під час минулорічної кампанії декларування мешканці регіону подали 54 279 декларацій про отримані у 2019 році доходи. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці задекларували 3 мільярди 400 мільйонів гривень. З цієї суми до бюджетів було сплачено 175 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Також сім тисяч громадян скористались правом на податкову знижку, у результаті їм повернуто 14,6 мільйона гривень раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Керівник податкової служби області зазначив, що з 1 січня 2021 року розпочався процес декларування доходів за 2020 рік. Обов’язково необхідно задекларувати доходи, отримані не від податкових агентів та з яких не сплачувались податки. Це, зокрема:
- іноземні доходи;
- від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
- від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності;
- від продажу власної сільськогосподарської продукції;
- спадщина та подарунки;
- основна сума боргу за кредитом платника податку, прощеного кредитором за його самостійним рішенням;
- інші доходи, які не були оподатковані протягом року.
Декларацію можна подати трьома способами: в Електронному кабінеті за допомогою електронного ключа, направити поштою або у Центрах обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації).
Докладніше про кампанію “Декларування 2021” – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/447841.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області