Інформація пресслужби АТ «МОТОР СІЧ» про ситуацію навколо підприємства

Новим витком тиску на запорізьке АТ «МОТОР СІЧ» ознаменувався початок 2021 року. В даний час МОТОР СІЧ – в числі небагатьох працюючих українських машинобудівних компаній. Авіадвигунобудівне підприємство в непростих економічних умовах успішно випускає традиційну продукцію і розвиває нову для України галузь – вертольотобудування, зміцнює обороноздатність нашої країни, дає роботу десяткам тисяч людей – своїм співробітникам і тим, хто трудиться на інших українських компаніях, що здійснюють свою діяльність в тісній кооперації з МОТОР СИЧ.
Проти МОТОР СІЧ давно ведеться справжня інформаційна війна. Не припиняються позови в суди, в яких бездоказово звинувачують підприємство і його керівників у неправомірних діях. Є претензії, засновані виключно на чутках та плітках. Не випадково жоден з позовів не був задоволений в суді. Так, повідомлення в інтернет-виданнях трирічної давності послужили підставами для позову, де присутні суцільні домисли і вигадки про нібито нанесення шкоди підприємству його керівниками. За рішенням суду було відмовлено в задоволенні позовних вимог повністю.
Або ще один приклад. Позивач, який володіє всього 4 акціями компанії, в своїй позовній заяві вимагає ліквідувати МОТОР СІЧ, так як на протязі двох років не проводяться загальні збори акціонерів. Хоча проведення таких зборів в умовах, коли реєстр акціонерів заблокований (а це – правда життя для підприємства – ті обставини, в яких воно примудряється працювати і виконувати замовлення), суперечить всім нормам законодавства про акціонерні товариства. Сьогодні ті ж люди, які, прикриваючись захистом прав акціонерів, намагалися через суди розвалити МОТОР СІЧ, мають намір піти іншим шляхом. Вони нахабно і цинічно, попри вимоги законодавства та нехтуючи інтересами самого підприємства, вирішили 31 січня 2021 року провести акціонерні збори і отримати контроль над ним. Власники акцій випадково (з Інтернету, від сусідів, родичів …) дізнаються про те, що хтось збирається проводити збори акціонерів АТ «МОТОР СІЧ», причому не на території підприємства. Вони не отримали повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного, які відповідно до закону висилаються кожному акціонеру, внесеному до переліку акціонерів, як повинно бути і як вони звикли за багато років. Їх позбавили законного права вносити свої пропозиції щодо порядку денного і кандидатур в різні органи акціонерного товариства.
А з питаннями, що виникли, людей відсилають на МОТОР СІЧ, де не отримували ніякої інформації, документів і матеріалів від тих, хто ініціює проведення даного заходу. Причому про те, що проводити такі збори – протизаконно, знають і не приховують цього і самі їх організатори. У повідомленні, розміщеному, зокрема, в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, є попередження про заборону видавати реєстр акціонерів МОТОР СІЧ. А без цього документа про збори і мови бути не може.
Мало того, ті, хто вже бачить себе в керівних кріслах на підприємстві, не спромоглися навіть толком опрацювати Статут акціонерного товариства – не тільки пропонована ними редакція не відповідає законодавству про акціонерні товариства, в самому запропонованому ним статуті багато недоречностей і протиріч щодо найважливіших питань.
Виникає закономірне питання: чим будуть керуватися ці особи при реєстрації власників акцій, що з’явилися на збори, на підставі чого буде визначатися кворум і здійснюватися підрахунок голосів, якщо у них немає і не буде в установлені строки реєстру акціонерів? Виходить, ніхто не збирається дотримуватися законодавства і права акціонерів. Але ж ми живемо в правовій державі, демократичній країні, яка йде в Європу! Ось тільки якщо хочемо, щоб у нас було як у інших європейців, треба і вести себе відповідним чином.