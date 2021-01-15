Ринок праці Запорізької області

Станом на 15 січня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,0 тис. осіб, з них 18,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 15 січня 2021 року – 661 одиниця (у м. Запоріжжі – 389 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 33 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 14 безробітних).
З початку січня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 250 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 36 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.