Запорізькі підприємства за рік сплатили 280 мільйонів “екоподатку”

У 2020 році запорізькі компанії і підприємці перерахували до бюджетів усіх рівнів 279 мільйонів 764 тисячі гривень екологічного податку (без показників підприємств, які перебувають на обліку в Східному управлінні Офісу великих платників податків ДПС). З цієї суми 129 мільйонів спрямовано до спецфондів місцевих бюджетів, 150,5 мільйона – до державної скарбниці. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші надходження забезпечили суб’єкти господарювання міста Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 221,6 мільйона. Підприємства і установи Запорізького району направили до бюджетів 28,8 мільйона, м. Запоріжжя – 11,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 4 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,9 мільйона тощо.
Всього у минулому році податок за здійснення забруднюючих викидів у довкілля сплачували три тисячі СГД-юридичних та СПД-фізичних осіб.
Нагадаємо, ставки “екоподатку” залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області