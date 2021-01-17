З прибутків запорізьких компаній і комунальних підприємств місцеві скарбниці отримали 108 мільйонів

У 2020 році до місцевих бюджетів регіону надійшло 108 мільйонів гривень податку на прибуток (без показників підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, підприємства і підприємці м. Запоріжжя сплатили 73 мільйони, суб’єкти господарювання м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямували 11,3 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 8,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 3,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 2,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,4 мільйона, Василівського і Михайлівського районів – 1,7 мільйона, Запорізького району – 1,6 мільйона тощо.
Усього в регіоні зареєстровано 898 платників податку на прибуток. Базова ставка податку дорівнює 18 відсоткам, за ставками 15, 6 та 20 відсотків оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
Нагадаємо, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу:
– разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
– річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області