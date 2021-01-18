Запорізький бізнес сплатив чотири мільярди гривень ПДВ

Упродовж минулого року запорізькі компанії і підприємці спрямували до державного бюджету 4 мільярди 374 мільйони гривень податку на додану вартість (без показників великих платників Східного управлінні Офісу великих платників податків ДПС).
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що у порівнянні з 2019 роком рівень сплати зріс на 654 мільйони або на 17,6 відсотка. А середньомісячні відрахування ПДВ склали 364,5 мільйона, що на 54,5 мільйона більше, ніж у 2019 році.
Половину сплаченого ПДВ забезпечили представники бізнесу м. Запоріжжя – 2 мільярди 189 мільйонів. Підприємства і підприємці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували до держбюджету 365 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 337,4 мільйона, Вільнянського і Новомиколаївського районів – 269 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 229 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 199 мільйонів тощо.
Всього в регіоні провадять діяльність 10139 платників ПДВ, серед яких 9175 юридичних та 964 фізичні особи-підприємця.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області