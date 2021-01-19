Як ринок праці долав коронокризу у 2020 році

«Коронакриза стала серйозним випробуванням для ринку праці. Упродовж минулого року відбулося суттєве зменшення кількості вакансій з одночасним зростанням рівня безробіття. Але, незважаючи на обмежувальні заходи, фахівці служби продовжували пошук роботи для безробітних та підбирали персонал для роботодавців», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
За 2020 рік комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 65,9 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 7,8% більше минулорічного показника.
За сприяння Запорізької обласної служби зайнятості протягом 2020 року 31,7 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,6 тис. безробітних. З початку року 472 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 89 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,8 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку року 5,3 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Як і в минулі роки – особлива увага приділялась громадянам, які потребують додаткової допомоги.
Протягом 2020 року отримували послуги служби зайнятості зі сприяння у працевлаштуванні 1414 осіб із числа демобілізованих учасників АТО, із них мали статус безробітного 1281 особа даної категорії. Працевлаштовано у даному періоді 370 осіб із числа учасників АТО.
У минулому році зі сприяння у працевлаштуванні до служби зайнятості звернулась 851 особа із числа ВПО, із них мали статус безробітного 695 осіб даної категорії. Працевлаштовано у даному періоді 220 осіб із числа ВПО.
Протягом січня – грудня 2020 року отримували послуги служби зайнятості та мали статус безробітного 7477 осіб, що потребують додаткових гарантій соціального захисту. Знайшли роботу за сприяння служби зайнятості 3178 осіб даної категорії.
Протягом 2020 року отримували послуги служби зайнятості та мали статус безробітного 1645 осіб з інвалідністю. Працевлаштовано у даному періоді 537 осіб даної категорії.
Непроста ситуація в економіці країни ще раз підтвердила важливість партнерських стосунків між службою зайнятості та роботодавцями. Поширення коронавірусної інфекції внесло у господарську діяльність підприємств суттєві негативні зміни, такі як зменшення обсягів робіт, нестабільність, зниження прибутків, тощо. Тож, підтримка роботодавців та працівників сфери малого та середнього підприємництва з боку держави стала неабиякою допомогою.
7622 роботодавців (в тому числі 6508 ФОП без найманих працівників) Запорізької області отримали позитивні рішення щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, в результаті чого для 14848 осіб були збережені робочі місця. Сума перерахованої допомоги на рахунки роботодавців становить 85,3 млн.грн.
402 роботодавці (юридичні особи) Запорізького регіону отримали одноразову матеріальну допомогу для виплати працівникам в зв’язку із скороченням їх робочого часу через впровадження карантинних обмежень. Завдяки цій підтримці для 10046 осіб були збережені робочі місця. Сума перерахованої допомоги роботодавцям складає 44,2 млн. грн.
За період січень-грудень 2020 року до Запорізької обласної служби зайнятості понад 7,4 тис. роботодавців подали 32 478 вакансій. Відсоток укомплектування складає 87%. Середній розмір заробітної плати поданих вакансій до служби зайнятості – 6985 грн.
В 2020 році найбільш затребуваними вакансіями по Запорізькій області були: водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, кухар, токар, електромонтер, бухгалтер. В основному це робітничі професії.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47