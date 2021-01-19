За 2020-й рік запорізькі аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму 55,7 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень-грудень 2020 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму
55,7 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 113 управлінських рішень та врахували 59 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів. Від впровадження наданих аудиторами пропозицій (рекомендацій) отримано економічного ефекту на суму 45,8 млн гривень.
З метою забезпечення повного відшкодування виявлених втрат аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 27 заходів державного фінансового контролю за якими розпочато 17 досудових розслідувань, вручено 9 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
За вчинені порушення бюджетного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 68 осіб, 7 – до матеріальної та 16 – до дисциплінарної.
До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 15 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами. Направлено 8 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 5,2 млн гривень.
Повернуто одержувачами бюджетних коштів, використаних не за цільовим призначенням, на суму 1,21 млн гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області