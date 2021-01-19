За рік запоріжці сплатили 677 мільйонів гривень військового збору

Упродовж минулого року від запорізьких платників податків до державного бюджету надійшло 677 мільйонів гривень військового збору (без даних підприємств, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Порівняно з 2019 роком запоріжці збільшили сплату на 46 мільйонів або на 7 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші платежі забезпечили представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя – 339 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 96 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 59,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 47 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 25 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 22 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 21 мільйон тощо.
Усього минулого року військовий збір сплачували 16600 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 55 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області