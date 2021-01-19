За рік запоріжці сплатили 677 мільйонів гривень військового збору

За рік запоріжці сплатили 677 мільйонів гривень військового збору

Упродовж минулого року від запорізьких платників податків до державного бюджету надійшло 677 мільйонів гривень військового збору (без даних підприємств, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу великих платників податків ДПС). Порівняно з 2019 роком запоріжці збільшили сплату на 46 мільйонів або на 7 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.

Найбільші платежі забезпечили представники бізнесу і мешканці м. Запоріжжя – 339 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 96 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 59,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 47 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 25 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 22 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 21 мільйон тощо.

Усього минулого року військовий збір сплачували 16600 суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 55 тисяч фізичних осіб.

Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від суми доходів, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка