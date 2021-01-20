ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ Філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області Запрошує волонтерів до співпраці

Волонтер пробації – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.
Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації.
Волонтерська діяльність, пов’язана з пронацією, здійснюється за такими напрямками:
– участь у проведенні соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
– участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
– сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання та соціально корисної діяльності;
– у наданні консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;
– сприяння у реалізації апробаційних програм стосовно суб’єкта, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
– участь у ре соціалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню правопорушень. Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у:
– перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;
– перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
– перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;
– заходах, пов’язаних із початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.
Запрошуємо до співпраці з уповноваженим органом пробації добровільних помічників.
Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами:
ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області
Начальник відділу Горєлов Станіслав Анатолійович
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поштова адреса: вул. Матросова, 26, м. Запоріжжя, 69005
електронна скринька: ten.rku@noitaborp_6pz
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