Запорізькі громади отримали мільярд від оподаткування земельних ділянок

У 2020 році запорізькі власники і орендарі земель сплатили до місцевих бюджетів регіону 1 мільярд 60 мільйонів гривень плати за землю.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємства, установи і організації перерахували до скарбниць громад 821 мільйон, фізичні особи – 239 мільйонів.
Найбільші суми отримав міський бюджет м. Запоріжжя – 351 мільйон, громади м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів отримали 131 мільйон, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 103 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 94 мільйони, Якимівського та Приазовського районів – 77,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 71,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 61 мільйон тощо.
Всього минулого року у Запорізькій області зареєстровано 9190 землекористувачів-юридичних та 292 тисячі фізичних осіб.
Нагадаємо, ставки плати за землю залежать від нормативно-грошової оцінки ділянки. Значення коефіцієнта індексації НГО земель і земельних ділянок за 2020 рік становить 1,0.
Більше інформації про особливості орендної плати і земельного податку – за посиланнями:
та https://zp.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/444308.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області