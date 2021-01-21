Дванадцять тисяч запоріжців започаткували власний бізнес

У 2020 році власну справу зареєстрували 12164 суб’єкти господарювання регіону, серед яких 1953 юридичні особи та 10211 фізичних осіб-підприємців. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з 2019 роком кількість тих, хто започаткував підприємницьку діяльність, зросла на 214.
На початок 2021 року загальна кількість платників податків складає 123 тисячі, що майже на 1,4 тисячі більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Зокрема, у регіоні нараховується 53 тисячі СГД-юридичних осіб та 70 тисяч СПД-фізичних осіб.
На сьогодні для відкриття власної справи необхідно подати документи до державного реєстратора або направити їх через офіційний сайт Дія. Після проходження процедури реєстрації підприємець або компанія можуть взаємодіяти з податковою службою в онлайн режимі у приватній частині Електронного кабінету, використовуючи електронний ключ.
Функціонал Е-кабінету платника дозволяє переглянути або внести зміни до реєстраційних даних, формувати і подавати звітність, запити для отримання інформації, а також листуватися з податковою, дізнатися стан розрахунків з бюджетом, користуватися відкритими реєстрами та багато іншого. Адреса Електронного кабінету: https://cabinet.tax.gov.ua/.
Детальна інформація стосовно процесу відкриття або припинення діяльності – за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/442251.html
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Головне управління ДПС у Запорізькій області