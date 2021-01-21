Про оренду держмайна за новими правилами, прозору приватизацію та мільйонні надходження до бюджету

Про оренду за новими правилами, прозору приватизацію та мільйонні надходження до бюджету від цих напрямів роботи говорили з виконуючою обов’язки начальника Управління реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ліною Літвіновою.
– Ліно Миколаївно, закінчився 2020 рік – непростий для економіки час. Чим був знаковим цей рік для Управління, яке ви очолюєте?
– 2020 рік став для нас одночасно складним та насиченим. Ми, так само, як і вся країна, стикнулись із глобальними викликами, пов’язаними із пандемією коронавірусу. На мій погляд, наш колектив швидко адаптувався – навчився працювати дистанційно. Завдяки нашій роботі Державний бюджет отримав майже 5,5 млн гривень від приватизації 11 об’єктів державної власності, та понад 19,2 млн гривень від оренди державного майна у Запорізькій області.
– Тобто приватизаційні та орендні процеси не зупинялись навіть під час жорсткого карантину?
– Так, ми не ризикуємо здоров’ям наших потенційних інвесторів – усі аукціони з приватизації об’єктів державної власності, а з осені аукціони з оренди державного майна, проходять онлайн – через електронну торгову систему Прозоро.Продажі.
– Діджиталізація дійшла і до Фонду державного майна?
– Саме так. Сьогодні ознайомитись з об’єктом, який зацікавив, подивитись фотографії, знайти технічну документацію, дізнатись про умови проведення аукціону та й врешті взяти участь в аукціоні можна не виходячи з дому за допомогою будь-якого гаджету, який має вихід в Інтернет. Не можу не відзначити високий рівень публічності. Центральний апарат Фонду державного майна України і ми як його представники в Запорізькому регіоні чітко слідуємо курсу відкритості. Максимально розкриваємо інформацію про об’єкти малої приватизації та оренди (якщо говорити про приватизаційні об’єкти, то розгорнута інформація є на сайті privatization.gov.ua у віртуальних кімнатах даних, а відомості про об’єкти оренди є на сайті Фонду держмайна та на сайті Прозоро.Продажі безпосередньо у вкладці конкретного аукціону).
– Приватизація онлайн – що вже вдалось продати та які подальші плани?
– Ми зараз говоримо про об’єкти малої приватизації. Їх балансова вартість не перевищує 250 млн грн. Це можуть бути нежитлові будівлі (магазини, пральні, лазні, гаражі, клуби, адмінбудівлі тощо), чи об’єкти незавершеного будівництва, або єдині майнові комплекси державних підприємств. Стартова ціна – тобто ціна, з якої власне і починаються торги – може бути дуже реальною! Наші колеги із сусідніх областей, наприклад, мали досвід, коли стартові ціни на адміністративні будівлі були менше тисячі гривень! Уявіть собі! Звісно, такі об’єкти як магніт притягують покупців. І як результат – збільшення числа учасників торгів та здорова конкуренція! Повертаючись до результатів роботи нашого Управління, зазначу, що у попередньому році ми знайшли нових власників для 11 об’єктів – гаражів, об’єктів незавершеного будівництва, двох будівель у Запоріжжі, реалізувавши їх на електронних аукціонах.
– Пані Ліно, але якщо казати про нерухомість у Запоріжжі, то це є інвестиційно привабливі об’єкти – вони знаходяться в обласному центрі та перебувають у непоганому технічному стані. Натомість є багато об’єктів менш цікавих. Які приватизаційні перспективи у них?
– Таких об’єктів, на жаль, багато. Подекуди це результат невмілого управління об’єктами, недбалості органів управління, інколи – недосконалості законодавчої системи. Але при продажі об’єктів на аукціонах законом передбачена можливість зниження стартової ціни. Це другий етап аукціону, коли стартова ціна ділиться навпіл. Він проводиться за умови, коли не вдається знайти нового власника з першого разу. Та й це ще не все. Є так звані «голландські аукціони» – аукціони на пониження ціни, коли кінцева вартість може становити всього 1 % від стартової. До речі, у 2020 році частина об’єктів пішла з молотка саме на «голландських аукціонах» – недобудовані житлові будинки в Енергодарі й у Приморському районі та гараж в Оріхові.
– Про незначні ціни продажу говорять рідко – частіше вихваляються мільйонними угодами.
– І ми в Управлінні, звичайно, радіємо, коли укладаємо багатотисячні чи мільйонні угоди та бюджет отримує кошти від продажу цих об’єктів!
Але, передусім, ми розглядаємо приватизацію державного майна не тільки як надходження коштів тут і зараз, коли гроші від придбаних об’єктів надходять у бюджет. Приватизація – це довготривала інвестиція. Адже за статистикою на кожну витрачену гривню при купівлі інвестор додатково вкладе ще 4-6 гривень у подальшому. Наприклад, придбавши за незначну для Держбюджету суму гараж, новий власник вкладатиме кошти у ремонт, модернізацію та закупку сучасного обладнання. І вірогідно вже за рік зможе на базі колись занедбаного об’єкта державної власності відкрити сучасну станцію техобслуговування. Що маємо в результаті? По-перше, нові робочі місця, по-друге, додаткові податки, по-третє, зростання якості послуг завдяки збільшення конкуренції на ринку. І можна продовжувати далі… Тобто замість напівзруйнованого майна маємо об’єкт, що приносить прибуток, у тому числі державній і місцевій скарбницям! От чого ми прагнемо!
– Давайте, повернемось до напряму оренди. Ви сказали, що від осені проводите орендні аукціони за новими стандартами.
– Це правда. Минулий рік дав старт новій оренді за прозорими та зрозумілими правилами. З жовтня (після ухвалення Кабміном необхідних нормативних актів) чи не щодня ми оголошуємо та проводимо орендні аукціони, доводячи на практиці, що держава може бути надійним і відповідальним партнером орендарів.
На сайті Фонду державного майна розміщена інформація про потенційні об’єкти оренди державного майна. Це Гуглтаблиця із зручними фільтрами пошуку , що містить відповіді більше ніж на 90 питань, включаючи детальні характеристики об’єктів оренди – від технічної документації до фотоматеріалів.
– Багато підприємців понесли збитки через призупинення своєї діяльності під час жорсткого карантину. Чи зробила держава як орендодавець якісь кроки назустріч цих людям?
– Фонд державного майна запропонував звільнити повністю від сплати за оренду або ж надати знижки в 50% і 75% таким орендарям в залежності від їхнього виду діяльності. Запорізькі орендарі об’єктів громадського харчування, ксерокопіювальної техніки, торговельних об’єктів з продажу промислових товарів, що знаходяться в учбових корпусах закладів освіти, також повністю або частково були звільнені від сплати за оренду.
– Ну і наостанок. Підсумки підбили, тепер необхідно окреслити плани на 2021 рік.
– Зупинятись ми не збираємось. Сьогодні ми однаково відкриті для діалогу із бізнесом, із владою, із громадськістю. Ми готові приймати заявки на приватизацію та на оренду від зацікавлених осіб – потенційних інвесторів. Адже місце об’єктів, які вже отримали нових ефективних власників, займають ті, чий приватизаційний та орендний шлях тільки починається. Прагнемо і щодня докладаємо зусилля, щоб приватизація та оренда державного майна були зрозумілими та максимально прозорими.
Юлія Колпакова,
Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях