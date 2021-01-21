Загроза реформі децентралізації? Думки запорізьких фахівців

«Крапка в цьому питанні поставлена», – таку думку висловив депутат Запорізької обласної ради, голова постійної комісії з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою Запорізької обласної ради Дмитро Майстро. Так він прокоментував можливі наслідки конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів на подання групи депутатів Верховної ради.
Після того, як КСУ були відкриті 2 впровадження, фахівці з децентралізаційної реформи задались питанням: чи може оскарження зупинити або навіть знищити надбання децентралізації? Свої думки висловили й представники місцевого самоврядування Запорізької області.
Як вважає Дмитро Майстро (до речі, він є також і Головою Запорізького відділення Асоціації адвокатів України), в разі, якщо КСУ прийме рішення щодо неконституційності нового районування, це може створити юридичний колапс.
– Рішення суду потрібно бути таким, щоб його було можливо виконати. У випадку ж визнання неконституційності утворення нових районів немає механізму виконання можливого рішення. Дуже багато вже було створено законодавчих актів, прийнято рішень різними органами державної влади, – наголошує Дмитро Майстро.
На думку голови профільної комісії ЗОР, взагалі це подання до Конституційного суду – політичний крок з метою дотримання політичних інтересів.
– Ті, хто бажають зараз оскаржити нове районування, чомусь чекали фіналу процесу. Якщо сумнівалися в законності рішень, не зрозуміло, чому не оскаржували їх раніше, коли акти приймалися, – висловлює здивування фахівець.
Як відомо, реформа децентралізації в Україні триває 5 років. Вона фактично вже завершена в частині створення громад і нових районів. 25 жовтня 2020 року відбулись вибори за новим адміністративно-територіальним устроєм. Майно, яке належало районним радам, передано у власність громад. Функціонують нові укрупнені райони, в них обрані депутати районних рад.
Як сказав Олександр Прокопенко, екс-голова одної з райрад Запорізької області, Приазовського району, якого вже не існує на мапі, він не бачить в таких діях сенсу.
До 25 жовтня 2020 року Олександр Прокопенко був головою Приазовської районної ради. Цей район увійшов до складу укрупненого Мелітопольського району Запорізької області.
– Ми з районними депутатами прийняли рішення про передачу всього майна спільної власності, яке було на балансі Приазовської районної ради, територіальним громадам. У нас у колишньому районі створено 3 громади: Приазовська, Нововасилівська, Олександрівська, – розповів Олександр Прокопенко, обраний 25 жовтня минулого року головою Нововасилівської сільської громади.
До того ж, фінансові важелі теж перейшли громадам. Доходи, які раніше отримував районний бюджет, віднині отримують селищні та сільські ради. Основне джерело місцевих доходів – 60% ПДФО. І повноваження, звичайно, теж тепер у громад.
Тож Олександр Прокопенко резюмував, коментуючи подання до Конституційного суду: «Треба думати про розвиток територій, створювати умови для життя людей, а не політикою займатися!»
Людині, яка віддала багато років розвитку місцевого самоврядування, складно заперечувати.
Інна Бахтіна, фахівчиня Запорізького представництва АМУ