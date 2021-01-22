Конструктори Lego: шлях до успіху та переваги

LEGO — це набагато більше, ніж просто конструктори. Це цілий світ, в якому хлопчики і дівчатка різного віку та зі своїми унікальними вподобаннями знайдуть для себе щось цікаве. Різноманітність серій та моделей величезна. Спеціально для дівчаток компанія створила Lego Friends, для найменших малюків — Duplo, для любителів транспорту всіх видів та іншої техніки — Technic, для ознайомлення з життям в сучасних містах — City. І це лише мізерна частина того, що є в асортименті виробника.
Зародження та розвиток LEGO-індустрії
«Найкраще — це ще недостатньо добре». Під таким незмінним девізом виробник працює останні декілька десятиліть. Його створив сам засновник компанії Оле Кірк Крістіансен. Цими словами він хотів надихнути працівників на те, щоб вони завжди слідкували за збереженням високої якості своїх виробів. На думку Оле Кірка якість завжди повинна бути в пріоритеті.
За час існування у компанії були періоди і розвитку, і тривалого занепаду. І, як ми можемо зрозуміти, вона успішно пережила всі негаразди та відродилася з новою силою. А в 2015 році вона стала найуспішнішою серед всіх виробників іграшок, обійшовши свого головного конкурента — американську компанію Mattel, яка виробляє всесвітньо-відомі ляльки Барбі, Монстр Хай та ін. Вартість акцій The Lego Group на той момент сягнула 2,1 мільярда доларів. А у Mattel цей показник склав 1,9 мільярда.
До теперішнього стану компанія йшла з далекого 1932 року. Саме тоді вона була створена. Спочатку на ній вироблялися дерев’яні іграшки. Пластикові ж з’явилися лише в 1949 році. Що цікаво, тодішні аналітики не побачили в них світлого майбутнього, запевняючи, що пластик ніколи не стане популярнішим за дерево. Як же вони помилялися… Вже в 1951 році половину обсягу всього виробництва становили саме такі іграшки.
Далі компанія стабільно розвивалася аж до 1991 року включно. Потім їй довелося переживати довгі 12 років занепаду. А з 2005 року і по даний час вона знову стабільно розвивається.
Зараз The Lego Group — це тисячі конструкторів для дітей будь-якого віку і дорослих, в тому числі і колекційні моделі, 8 парків розваг (Леголендів), повнометражні анімаційні фільми, комп’ютерні ігри та багато іншого.
Які переваги мають конструктори Lego
До них можна віднести багато чого. Та ми не будемо заглиблюватися, і перерахуємо лише основні моменти:
- Висока якість. Компанія досі працює за тим девізом, який запровадив Оле Кірк. Це й дозволило їй вирости до того гіганта, якого ми знаємо зараз.
- Різноманітність. Вона по-справжньому вражає. В арсеналі є моделі для дітей і дорослих, хлопців і дівчат, любителів техніки і ванільних будиночків, фанатів «Зоряних війн» і «Гаррі Поттера» та багато іншого.
- Цінність. Як би дивно це не звучало, та конструктори Lego з роками стають ціннішими. Найбільше це відноситься до «дорослих» серій — моделей автомобілів, мотоциклів, космічних кораблів із фільмів та ін. Тому в багатьох випадках придбання іграшки може стати непоганою інвестицією.
- Розвиток. Складання конструктора допомагає в розвитку інтелекту, що вже давно підтверджено. За ефективністю це заняття виграє в багатьох інших. Lego можна купувати дітям з найменшого віку.
З недоліків слід виділити достатньо високу вартість. На жаль, з цієї причини багато людей цей конструктор і не купують. Та ті, хто все-таки наважилися на це, точно не шкодують про зроблений вибір.