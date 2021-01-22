Кваліфікований логіст – високооплачувана та стабільна робота

Якісна логістика дозволяє компаніям різних сфер діяльності закуповувати товар у виробника, транспортувати його, зберігати, знаходити вигідні напрямки збуту. Подібні етапи актуальні не тільки для магазинів, але й для організацій, котрі займаються наданням в оренду спецтранспорту, навіть у службі таксі, адже потрібно слідкувати за замовленнями, розподіляти їх.
Переваги та недоліки професії
Робота логістом потребує концентрації уваги, вміння тримати під контролем багато процесів, причому це стосується різних сфер. Основні переваги:
- поєднання роботи в офісі та виїзних зустрічей;
- залежність зарплати від досвіду. Чим його більше, тим вище оплата праці;
- можливість постійного вдосконалення. Новий рівень кваліфікації – самостійна побудова напрямків.
Але варто врахувати: коли спеціаліст помиляється в розрахунках, система логістики припиняє правильно функціонувати. Це призводить до втрати клієнтів. Немає чітких алгоритмів: робота такого спеціаліста – це відображення вимог замовника. Треба постаратись вибудувати ланцюг таким чином, щоб він влаштовував усіх, були витримані терміни та не перевищено бюджет.
Перелік обов’язків та якостей
Головне завдання логіста – організувати переміщення товарів від виробника до споживача з найменшими затратами. Основні обов’язки:
- аналіз ринку й попиту;
- закупівля товару у виробника за вигідною ціною;
- розробка ланцюга переміщення;
- організація транспортування та зберігання;
- документування всіх етапів;
- оптимізація фінпотоків;
- розподіл товарних груп по торговим точкам;
- пошук дієвих шляхів популяризації продукції;
- страхування вантажів.
Саме логіст здійснює загальний контроль усього ланцюжка транспортування, зберігання та розподілу.
Кожна сфера специфічна, має свої особливості. Наприклад, закупівельник, транспортний логіст та спеціаліст ЗЕД будуть виконувати різні завдання. Але є певний перелік особистих якостей, котрі стануть корисні в цій професії. Це в першу чергу розуміння суті логістичного процесу, функцій, завдань та можливостей. Важлива швидкість реакції, здатність створювати план закупівлі, транспортування, збуту товару.
Логіст контролює роботу великої кількості підрозділів компанії, веде діалог з партнерами. Тому важливі комунікативні навички та вміння чітко формулювати задачі. Ключову роль відіграє здатність швидко знаходити оптимальні варіанти розв’язання проблем.
Завдання логіста в залежності від напрямків
Галузеве розділення суттєво впливає на обов’язки логіста. Транспортник відповідає за доставку вантажів з однієї точки до іншої. Для складського напрямку характерна організація процесу пересування продукції в межах конкретних приміщень для її зберігання. Товарний логіст займається прийманням виробів на склад, відвантаженням їх контрагентам. Спеціаліст також оформлює супровідні документи.
Кожен напрямок має специфічні особливості, але за наявності досвіду перекваліфікація цілком можлива.