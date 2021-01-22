Ринок праці Запорізької області

Станом на 22 січня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,5 тис. осіб, з них 19,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 22 січня 2021 року – 765 одиниць (у м. Запоріжжі – 454 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 29 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 12 безробітних).
З початку січня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 232 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 33 безробітних особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.