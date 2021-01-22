Вибираємо матрац по головним параметрами

Кожна людина не просто проводить уві сні 1/3 життя, але і любить полежати. Тому якість такого відпочинку має бути максимальним. Тільки ортопедичні матраци в Черкасах забезпечать комфортний сон з користю для організму. Але при виборі виробу потрібно враховувати багато параметрів.
Що врахувати при виборі?
Фахівці рекомендують при покупці матраца полежати на ньому хоча б 20 хвилин. Але така можливість є не завжди. По-перше, далеко не в кожному магазині покупцеві дадуть так просто лежати такий тривалий час. По-друге, більшість покупок приладдя для сну здійснюється через інтернет-магазини.
Але якщо знати, на що звернути увагу, то можна вибрати ідеальний матрац. Роль грає:
улюблена поза під час сну;
- вік;
- вага;
- стан здоров’я;
- активність протягом дня.
Природно, потрібно враховувати і власне розуміння комфорту, але м’яке спальне місце рекомендується далеко не всім.
Детальніше про вибір
Тим, хто любить спати на спині або животі рекомендується вибирати модель середньої або підвищеної жорсткості. Такий виріб не допустить прогину і викривлення хребта, що є основною причиною болів в спині. Якщо улюблене положення «на боці», то можна взяти більш м’яку модель.
Вік не менш важливий: в дитячі та підліткові роки слід спати на жорсткій поверхні. Це забезпечить правильний розвиток опорно-рухового апарату. Після 45-47 років на занадто жорсткій поверхні спати не рекомендується.
Вага також впливає на вибір: до 50-75 кг можна спати на м’якому і середньому по жорсткості матраці, а якщо вага більше 80-90 кг, то підійде тільки найжорсткіший варіант.
Перераховані вище рекомендації стосуються тільки людей, у яких немає ніяких захворювань хребта. Якщо є проблеми з опорно-руховим апаратом, то ступінь жорсткості зможе підібрати тільки фахівець.
Чим вище фізична активність, тим жорсткіше повинна бути поверхню під час сну. Якщо спосіб життя малорухомий, то можна вибрати середній або м’який матрац.