Запорізькі автовласники поповнили місцеві бюджети на шість мільйонів

У минулому році до місцевих бюджетів регіону надійшло 6 мільйонів 248 тисяч гривень транспортного податку.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники елітних автомобілів-юридичні особи сплатили понад 4 мільйони, від фізичних осіб скарбниці отримали більше 2 мільйонів.
Найбільші платежі спрямовані до міської казни обласного центру – 3,3 мільйона, до бюджетів Оріхівського та Гуляйпільського районів перераховано 549 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 539 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 439 тисяч, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 380 тисяч, Василівського та Михайлівського районів – 254 тисячі тощо.
Всього у 2020 році на території регіону нараховувалось 237 платників транспортного податку. Вони мають у власності легкові автомобілі з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, ставка податку складає 25 тисяч гривень на рік.
Перелік автівок на 2021 рік, за які необхідно сплачувати транспортний податок, оприлюднено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області