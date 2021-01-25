«ДЯКУЮ !»: від колишнього клієнта пробації звучить по-особливому щемливо

Таке просте слово «Дякую!», але глибина його змісту завжди різна – залежно від того, хто і як його промовляє… «Дякую» від клієнтів пробації звучить як найвища оцінка діяльності, професіоналізму та людяності працівників органів пробації, які докладають багато зусиль для того, аби допомогти людині знайти правильний вихід у складній життєвій ситуації, надати сприяння у вирішенні проблем, підтримати під час особистих змін і розділити радість від успіхів та досягнення мети.
Нещодавно на Урядову «гарячу лінію» зателефонував громадянин Олександ Бігуненко, який попросив висловити подяку старшому інспектору Комунарського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, майору внутрішньої служби Тетяні Сергіївні Зайцевій.
Тетяна Сергіївна працює з правопорушниками, які відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі, з 2004 року – спочатку в підрозділі кримінально-виконавчої інспекції, а згодом – у команді новоствореного Центру пробації. За роки служби на благо суспільства вона пізнала сотні людських історій, сповнених страждань, переживань, роздумів і неймовірних зусиль навчитися жити по-іншому – не вчиняючи злочинів, не посягаючи на чуже, уникаючи конфліктів і спокійно відстоюючи власну позицію. Наразі вона «веде справи» 30-и осіб у конфлікті з законом. А ще недавно, до кінця минулого року, в їх числі був і Олександр Бігуненко – заявник на Урядову телефонну лінію.
Історія Олександра проста, але непересічна. У 2013–2014 роках, у час буремних подій на головному Майдані нашої країни, він опинився у вирі подій у Харкові, за що згодом був засуджений до 5 років позбавлення волі та звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки. Раніше не судимий. Потрапив на облік органу пробації. За період відбування покарання в громаді порядок покарання та визначені судом обов’язки не порушував. При цьому він запам’ятається інспектору пробації та її колегам як людина з активною життєвою та громадською позицією – завжди цікавився та емоційно реагував на політичні зміни в країні.
А ще – він не скупиться на щирі слова подяки. І це повертається йому «тією ж монетою». За період відбування покарання він отримав листи подяки за активну громадянську позицію від ГУ Національної гвардії України та Комунарського відділення поліції ДВП ГУНП України в Запорізькій області.
Нині він висловлює подяку своєму інспектору – Тетяні Зайцевій «за її допомогу і професіоналізм». Як він зазначив, з нею радився з різних питань і завжди отримував слушну пораду. Із введенням в Україні загальнодержавного карантину залишився без роботи. І тут Тетяна Сергіївна допомогла йому працевлаштуватися – почав будувати запорізькі мости.
Термін покарання закінчився. У відділ пробації юнаку вже не треба ходити на реєстрацію. Але він час від часу й досі телефонує «своєму інспектору» – розповісти про свої успіхи та плани, і запитати, чим він тепер може віддячити за час і увагу, людяність і небайдужість, проявлені до нього.
А працівника пробації такі слова окриляють і допомагають у роботі.
Колектив Центру пробації пишається своєю колегою і радий за Олександра, який успішно пройшов випробування покаранням, та бажає йому натхнення, терпіння і мудрості на життєвому шляху!
«ДЯКУЮ !»: від колишнього клієнта пробації звучить по-особливому щемливо
Таке просте слово «Дякую!», але глибина його змісту завжди різна – залежно від того, хто і як його промовляє… «Дякую» від клієнтів пробації звучить як найвища оцінка діяльності, професіоналізму та людяності працівників органів пробації, які докладають багато зусиль для того, аби допомогти людині знайти правильний вихід у складній життєвій ситуації, надати сприяння у вирішенні проблем, підтримати під час особистих змін і розділити радість від успіхів та досягнення мети.