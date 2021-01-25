Податкові борги списані 72 тисячам запорізьких платників

В рамках виконання Закону України про підтримку бізнесу у період локдауну податкова служба в автоматичному режимі провела списання податкового боргу 71 758 платникам податків на загальну суму 27 мільйонів 848 тисяч гривень.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, ця процедура передбачала разове списання несплачених податків і зборів, сукупний розмір яких станом на 1 листопада 2020 року не перевищував 3060 гривень та залишався несплаченим. При цьому платникам жодних заяв надавати до податкової було не потрібно.
Так, у м. Запоріжжя 6730 представникам бізнесу списано 5 мільйонів податкового боргу, у м. Мелітополь – 7904 суб’єктам підприємництва на суму 3,3 мільйона, у м. Бердянськ – 5453 підприємцям і компаніям на суму 1,8 мільйона, у Приморському районі – 4015 платникам на суму 2,3 мільйона, у Якимівському районі – 3,9 тисячі СПД на суму 1,9 мільйона, у Приазовському районі – 4,5 тисячі платникам на суму 1,7 мільйона, у Мелітопольському районі – 5,2 тисячі СПД на суму 1,7 мільйона, у Вільнянському районі – 5,2 тисячі СПД на суму 1,5 мільйона, у Запорізькому районі – 5,6 тисячі СПД на суму 1,4 мільйона, у Василівському районі – 3,6 тисячі СПД на суму 1,3 мільйона, у м. Токмак – 1165 платникам на суму 456 тисяч тощо.
Майно платників податків, яким було проведено списання боргу, звільняється з-під податкової застави та виключається з відповідних державних реєстрів. Також інформація про списані суми передається до органів Державної виконавчої служби для закриття виконавчих проваджень.
Інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати в приватній частині Електронного кабінету.
Списання боргу здійснено відповідно до Закону України від 4 грудня 2020 року №1072-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Також нагадуємо про продовження терміну списання заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. Для того, щоб скористатися цією можливістю, фізичні особи-підприємці, які не здійснювали діяльність та не отримували доходи упродовж 2017-2020 років, мають до 1 березня надати до податкової служби відповідну заяву та звітність.
Більш детальна інформація за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/listivki-ta-broshuri/445785.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області