Правила купівлі житла на вторинному ринку — як не купити квартиру з боргами?

Вторинний ринок нерухомості — перевірена можливість заощадити частину сімейного бюджету, враховуючи, що таке житло зазвичай продають уже з готовим ремонтом.
Тільки як купити квартиру у Львові, а за кілька місяців не загрузнути в комунальних боргах? Враховувати, що в кожного житлового об’єкта на вторинному ринку вже є своя історія, яку слід детально проаналізувати перед покупкою квартири!
Як перевірити квартиру на вторинному ринку?
Найпоширеніші проблеми й ризики, які можуть спіткати людину після придбання вторинного житла у Львові, включають:
- Укладання фіктивного договору купівлі-продажу житлового об’єкта;
- Втручання 3-ї сторони, претензії якої в майбутньому задовольняються шляхом відшкодування витрачених на квартиру коштів;
- Деякі групи осіб, що можуть бути зареєстровані у квартирі й не підлягати їх подальшому виселенню.
То ж як самостійно перевірити квартиру на вторинному ринку нерухомості у Львові, щоб не потрапити в пастку аферистів?
Підтвердити особу власника
Починайте телефону розмову з того, що хочете самостійно підтвердити особу власника. Далі перевірте паспортні дані під час особистої зустрічі, звіривши інформацію з оригінальним правом власності.
Пам’ятайте: право на укладання подальшого договору купівлі-продажу має лише власник або довірена особа, яка в такому випадку повинна показати відповідний документ!
Якщо знайти перевірену квартиру й оформити відповідний договір допомагає посередник, все одно спочатку вимагайте особистої зустрічі з власником.
Перевірка житлового об’єкта
Також засвідчувати дійсне право власності може:
- Попередній договір купівлі-продажу житлового об’єкта;
- Договір дарування;
- Договір бартеру (міни);
- Оригінал свідоцтва про отримання спадку;
- Відповідне рішення судового комітету.
Що не менш важливо, додатково потрібно перевірити реєстр речових прав на майно, де обов’язково повинна бути зареєстрована квартира відповідно до вимог чинного законодавства. Зверніть увагу, що Державний реєстр речових прав на нерухоме майно функціонує лише з 2013 року! Тому якщо власник не вносив жодних юридичних змін до реєстру, за детальною інформацією слід звертатись у БТІ!
Далі у відкритому Реєстрі судових рішень слід перевірити, чи не претендує третя особа на конкретний житловий об’єкт при розв’язанні спірних питань.
Паралельно зверніться до Центру надання адміністративних послуг, де варто запросити інформацію про всіх прописаних у квартирі осіб, адже з виселенням недієздатних мешканців житлового об’єкта можуть виникнути серйозні проблеми. Наприклад, ЦНАП м. Львова одночасно обслуговує жителів усіх районів міста Лева, включаючи Шевченківський, Галицький, Франківський і навіть Сихів!
Наприкінці цього етапу квартиру варто перевірити в реєстрі боржників за ПІБ власника, де фіксуються будь-які комунальні заборгованості.
Якщо не виникає жодних сумнівів, що обраний варіант житла у Львові в порядку, сміливо оформлюйте відповідний договір купівлі-продажу!
Додаткові моменти
У випадку, якщо право власності належить одразу кільком людям, для визнання договору купівлі-продажу дійсним слід отримати нотаріальну згоду кожного з власників житлового об’єкта.
Додатково зверніть увагу, що розпоряджатися квартирою неповнолітньої дитини мають право виключно батьки або довірені особи.
Отож враховуючи досить високі ціни на нерухомість у Львові, стає зрозуміло, чому дехто розглядає варіант придбання вторинного житла. Слідуйте інструкції, викладеній вище, щоб обрати свою ідеальну квартиру!