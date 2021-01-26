Запорізькі підприємці спрямували до місцевих бюджетів півтора мільярда гривень єдиного податку

У 2020 році платники єдиного податку направили до місцевих бюджетів 1 мільярд 488 мільйонів гривень, збільшивши відрахування до показника 2019 року на 119 мільйонів або на 9 відсотків.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, фізичні особи-підприємці сплатили більше мільярда, суб’єкти господарювання-юридичні особи – 187 мільйонів, агровиробники – понад 292 мільйони гривень єдиного податку.
Так, представники бізнесу м. Запоріжжя спрямували до бюджету майже 775 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 155,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 123,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 65 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 56 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 53,5 мільйона тощо.
Усього станом на кінець грудня минулого року на території регіону провадили діяльність 62 616 платників єдиного податку, зокрема, 8722 СГД-юридичні особи, 51832 СПД-фізичні особи та 2 062 сільськогосподарські товаровиробники.
Нагадаємо, з 2021 року змінився річний граничний обсяг доходів для підприємців-“спрощенців” І-ІІІ груп. Для платників І групи він складає 1 мільйон 2 тисячі гривень (ставка єдиного податку – до 10 відсотків від прожиткового мінімуму або до 227 гривень на місяць), ІІ групи – 5 мільйонів 4 тисячі гривень (ставка – до 20 відсотків від мінімальної заплати – до 1200 гривень на місяць), ІІІ групи – 7 мільйонів 2 тисячі гривень (ставка податку – 5 відсотків від доходу для неплатників ПДВ або 3 відсотки для платників ПДВ).
Підписуйтесь на офіційну сторінку ДПС у Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine/.
Головне управління ДПС у Запорізькій області