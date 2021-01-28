Колір штор має значення

Напевно кожен погодиться із твердженням, що дизайн гардин чи ролет особливо важливий для інтер’єру. Штори ціни у Львові на які залежить від їх виду та матеріалу, можуть стати чудовою акцентною точкою дизайну та надати приміщенню оригінальності.

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Як підібрати колір штор

Від того як підібрані рулонні та інші види штор, залежить наскільки вони вдало виглядатимуть і “впишуться” в інтер’єр тієї або іншої кімнати.

Насамперед важливо враховувати на яку сторону виходять вікна. Холодні і спокійні тони, такі як небесно-блакитний, світло-сірий, синій добре підійдуть для сонячних, “південних” приміщень. Якщо вікна виходять на північ, північний схід, то варто звернути увагу на більш яскраві, насичені і теплі відтінки, як бежевий, золотисто-жовтий, насичений зелений.

Кожен колір має певні властивості. Так, наприклад, білий і світло сірий підкреслюють чистоту і красу приміщення. Ці кольори практичні та універсальні в застосуванні. Білий має позитивну властивість візуально збільшувати розмір приміщення. Шляхетний світло сірий, в даний час дуже популярний серед молодих дизайнерів, також здатний збільшити і розширити простір і привертає до себе мінімум уваги.

Жовтий вважається кольором позитиву, гарного настрою і багатства, сприяє працездатності та швидкому прийняттю рішень. Ідеально підходить для холодних “північних” приміщень, і за рахунок своєї яскравості максимально компенсує недостатність сонячних променів. Добре поєднується з яскравими відтінками зеленого, синього, а також білим кольором. Візуально розширює простір, тому чудово підходить для невеликих приміщень, таких як кухня чи дитяча кімната.

Колір живої природи, спокою і умиротворення ― це зелений. Даний тон добре підходить для вітальні, спальні, кухні. Ідеальним є для творчих особистостей, сприяє розвитку внутрішньої гармонії.

На відміну від яскравих, насичених кольорів, голубий сприяє розслабленню і відпочинку, хоч і є холодним відтінком. Такі штори мають здатність вносити легкість і безтурботність в атмосферу приміщення. Зазвичай світло сині і блакитні відтінки застосовуються в інтер’єрах спальні, кухні, дитячої кімнати, надаючи їм легкість, умиротворення і романтичність.

Рожевий ― колір мрій і фантазій. У поєднанні з білим створює м’яку, романтичну, заспокійливу атмосферу. На тлі світлих стін рожеві портьєри в поєднанні з матово-рожевими рулонними шторами день-ніч виглядають виразно і благородно. Комбінація рожевого і світлих, кремових відтінків найбільш часто зустрічається у французькому стилі прованс.

Коричневий досить часто зустрічається в сучасних інтер’єрах і уособлює стабільність і спокій. З такими рулонними шторами ви будете почувати себе в безпеці і перебувати в стані внутрішнього спокою. Це дуже універсальний колір, який буде доречним практично в будь-якому приміщенні: на кухні, в спальні, в кабінеті і вітальні.

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