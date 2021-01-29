Як мінімізувати негативні наслідки масових вивільнень працівників у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою

Вже декілька років триває реформа децентралізації. Наразі для організації ефективної системи виконавчої влади у Запорізькій області ліквідовано 20 та створено 5 районів. Це Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський та Пологівський. Незважаючи на високу кваліфікацію співробітників РДА та їх внесок у розвиток регіонів, скорочення є непростим, болючим, але необхідним рішенням.
28 січня заступник директора Запорізького обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко прийняла участь у засіданні «круглого столу» щодо розгляду питання мінімізації негативних наслідків масових вивільнень працівників у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою.
Т.Кошечко поінформувала учасників зустрічі як в цій ситуації допомагатиме державна служба зайнятості. «Завдання нашої служби – забезпечити кар’єрний супровід кожному співробітникові, який підпадає під скорочення. Кожного клієнта буде супроводжувати свій кар’єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування, щоб підібрати роботу максимально швидко, навіть ще до самого звільнення.
Державна служба зайнятості проведе низку профорієнтаційних заходів, спеціальне діагностичне тестування. Кар‘єрний радник спільно зі спеціалістом з профорієнтації індивідуально проконсультують кожного клієнта та нададуть відповіді на усі питання, пов’язані з наступним підбором роботи за результатами профорієнтаційної діагностики та профілювання.
Проведення підготовчих заходів дозволить скласти профіль клієнта, визначити ті навички, здібності, компетентності, які найкраще вирізняють клієнта серед інших осіб на ринку праці, визначити ступінь мотивації та готовності до змін.
Після цього розпочнеться супровід у працевлаштуванні, виходячи з індивідуальних потреб клієнта».
Пошук роботи, проведення професійного навчання, тренінгів, підготовка особи до започаткування власного бізнесу проводитися службою зайнятості із залученням найширшого кола стейкхолдерів: бізнесу, профспілок, профільних галузевихасоціацій та новостворених ОТГ.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47