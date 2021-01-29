Підприємство здійснило фінансові махінації на 56 мільйонів гривень:

Підприємство здійснило фінансові махінації на 56 мільйонів гривень:

 запорізькі податківці викрили схему

Фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області разом із підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 мільйонів гривень та виведення 56 мільйонів з використанням позабіржового ринку цінних паперів.

Щоб прикрити свою незаконну діяльність, невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, що надаються для проведення державної реєстрації підприємства та у звітні податкові відомості і документи для проведення зовнішньо-економічних операцій.

За даними матеріалами правоохоронними органами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарської діяльності та відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України.

Наразі тривають слідчі дії.

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