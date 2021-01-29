Ринок праці Запорізької області

Станом на 29 січня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,7 тис. осіб, з них 19,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 29 січня 2021 року – 1040 одиниць (у м. Запоріжжі – 554 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 22 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 9 безробітних).
З початку січня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 221 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 35 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.