У Києві стартував унікальний проект для дітей «МИ В ЕФІРІ плюс»,

який поєднає сферу культури із соціальною та освітньою сферами
Вже закінчується другий місяць роботи культурно-мистецького проекту «МИ В ЕФІРІ плюс».
За цей час ми побували на Вінниччині, Закарпатті та Луганщині. Це були дуже продуктивні, емоційні та багаті на позитив. Наш проект поєднає сферу культури із соціальною та освітньою сферами.
«70 дітей-переселенців зі Сходу України та АР Крим, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей віком від 6 до 17 років із різних куточків України стануть телеведучими 7 нових випусків циклу дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм із перекладом українською жестовою мовою, що поширюватимуться засобами медійного простору. Цей проект сприяє головній меті соціального розвитку нашої країни – створення «суспільства для всіх». Ми всі різні, але ми всі рівні! Ми всі різні, але ми єдині!» – розповіла керівник проекту Діна Ібрагімова.
Проект реалізується громадською організацією «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» спільно з громадською організацією «КримSOS» та благодійною організацією «Благодійний фонд «З теплом у серці» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Культура плюс». «Проект «МИ В ЕФІРІ плюс» – це проект про партнерство, про інклюзію, про реабілітацію засобами культури та мистецтва. Це практичні телепрограми з народознавства, які цікаві як для дітей, так і для дорослих», – зазначила керівниця проектного відділу Українського культурного фонду Тетяна Лишневець.
Під час пресконференції організатори проекту спільно з дітьми-безпосередніми учасниками проекту розказали про особливості проекту, його цікавинки та очікувані результати. «У мене є мрія – стати кіноакторкою. Мені завжди було дуже цікаво, що відбувається за кадром. Я хочу відкрити себе по-новому й спробувати себе в ролі телеведучої, та я дуже рада, що цей проект надасть мені таку можливість», – поділилася своїми враженнями учасниця проекту, учениця Київської спеціалізованої школи-інтернату для незрячих дітей і дітей з вадами зору Ірина Риженко.
Проект одночасно спрямований на посилення інтеграції культури в щоденні громадські практики, розвиток інклюзії, розширення розуміння ролі культури в житті суспільства та розвиток міжгалузевої співпраці. «Підтримка дітей різних категорій населення, з різними особливостями – це дуже важливий внесок у довгостроковий розвиток суспільства. Якщо молоде покоління буде спроможне відчувати радість, брати на себе певні виклики та реалізовувати себе в різних напрямах, то на кожного з нас очікує світле щасливе майбутнє», – зауважив голова правління ГО «КримSOS» Денис Савченко.
«Цей проект є дійсно соціальним, він дозволяє дітям знаходити друзів, одержувати нові знання та досвід, а також відкриває нові можливості для дітей і їх батьків», – відзначила співзасновниця БО «Благодійний фонд «З теплом у серці» Ірина Крезуб.
Основною метою проекту «МИ В ЕФІРІ плюс» є суспільна реінтеграція виключених груп – дітей соціально вразливих категорій. «Для діток із проблемами здоров’я, для молоді, для підлітків найкращою є творча реабілітація. Це перший крок до досягнення своєї мети в житті. Деякі захоплення дітей можуть бути тільки мріями, але в цьому проекті мрії збуваються! Навіть складні діти можуть бути залученими до цього проекту», – наголосила Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю Тетяна Баранцова.
Важливість та цінність проекту: він є і дитячим, і для дітей, та інклюзивним одночасно. «Цей проект є прикладом створення інклюзивних можливостей для всіх дітей. Він надає кожному його учаснику можливість реалізувати свою мрію і навіть здійснити те, про що раніше не мріяли та не могли мріяти», – зазначила перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.
Медійні партнери проекту: Національна спілка журналістів України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, Міжнародний дитячий медіафестиваль «ДИТЯТКО», ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст», ЛОМГО «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – СХІД».
Проект триватиме до 05 березня 2021 року. Прем’єрні покази створених за проектом телепрограм і відеофільму про проект заплановано на другу половину лютого наступного року.
Контактна особа: 066-975-73-88, tv.veselka@gmail.com (Станіслав Гнутов, координатор культурно-мистецького проекту «МИ В ЕФІРІ плюс», член НСЖУ).
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