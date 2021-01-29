У Запорізькій області через борги може бути відключено систему оповіщення

Укртелеком звернувся до Запорізької обласної державної адміністрації щодо наявної у неї заборгованості за надані послуги з обслуговування системи оповіщення минулого року та відсутності відповідних угод для співпраці у 2021 році.Укртелеком звернувся до Запорізької обласної державної адміністрації щодо наявної заборгованості за надані їй послуги з обслуговування системи оповіщення протягом 4 місяців минулого року та відсутності відповідних угод для співпраці у 2021 році. Враховуючи важливість завдань, які покладаються на систему централізованого оповіщення Запорізької області, Укртелеком, навіть після закінчення фінансування у вересні 2020 року, продовжував виконувати регламенті роботи засобів оповіщення, сплачувати вартість електроенергії, яку споживає обладнання. Протягом цього часу проводилися зустрічі з представниками Управління з питань цивільного захисту ОДА, але, на жаль, на засіданні комісії з питань бюджету Запорізької ОДА наприкінці минулого року питання про фінансування СО так і не було розглянуто обласними депутатами.Зважаючи на це, Укртелеком змушений повідомити про припинення з березня 2021 року обслуговування апаратури та інші технічні засоби оповіщення м. Запоріжжя та області. Про що і повідомив облдержадміністрацію заздалегідь, також копії листів відправлено СБУ та прокуратурі області. Укртелеком сподівається, що ОДА погасить заборгованість за минулий рік, заключить відповідні договори на 2021, що надасть можливість уникнути відключення та продовжити обслуговування обладнання оповіщення.
Прес-служби ПАТ “Укртелеком”