Від погашення податкового боргу запорізьких платників бюджети отримали двісті мільйонів

У минулому році завдяки погашенню податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 200 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 121 мільйон, до місцевих скарбниць – 79 мільйонів.
Фахівці податкової служби застосовували комплекс заходів відповідно до вимог Податкового кодексу України. Так, з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівкових коштів – 19,3 мільйона. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до бюджету залучено 20,4 мільйона. За рахунок виділених коштів органів управління комунальних і державних підприємств скарбниці отримали 2,6 мільйона, від реалізації дебіторської заборгованості – 5,1 міільйона тощо.
Упродовж минулого року до суду подано 902 позови про стягнення боргу в сумі 814 мільйонів. На даний час винесено 247 рішень на суму 541 мільйон, до бюджету сплачено 26,6 мільйона.
Також списано безнадійний податковий борг у сумі 2 мільярди 130 мільйонів, зокрема, у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів – понад 2 мільярди.
Заборгованість з єдиного внеску погашено у сумі 102 мільйони, у тому числі, через органи Державної виконавчої служби – 34 мільйони. Станом на 1 січня 2021 року недоїмка до пенсійного і соціальних фондів складає 609 мільйонів гривень.
Нагадаємо, суб’єкти господарювання (крім фізичних осіб-підприємців спрощеної системи оподаткування), які упродовж 2017-2020 років не отримували доходи від діяльності, можуть скористатися можливістю списання недоїмки з єдиного внеску, штрафних санкцій та пені за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Для цього необхідно подати до 1 березня заяву та звітність до податкового органу за місцем обліку.
Перевірити свій стан розрахунків з бюджетом, зокрема, наявність заборгованості, можна в Електронному кабінеті https://cabinet.tax.gov.ua. Вхід до приватної частини здійснюється за допомогою електронного ключа.
Крім того, інформація про податковий борг платників розміщена на сайті ДПС: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області