Запоріжці сплатили за нерухомість 154 мільйони

Минулого року до місцевих бюджетів регіону надійшло 154 мільйони 383 тисячі гривень податку на нерухоме майно. У порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 25 мільйонів або на 19 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, власники нерухомості-юридичні особи спрямували 96,4 мільйона, що на 10 мільйонів більше, ніж у попередньому році. Від фізичних осіб скарбниці отримали 58 мільйонів, збільшення до показника 2019 року скало 15 мільйонів.
Третину надходжень забезпечили власники нерухомості м. Запоріжжя – 50 мільйонів, представники бізнесу і мешканці м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів сплатили 29,3 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 18 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 13,3 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 9,2 мільйона, Запорізького району – 7,7 мільйона тощо.
Всього у минулому році в області нараховувалось 39 тисяч платників податку на нерухомість, серед яких 34700 фізичних та 4395 юридичних осіб.
Фахівці податкової служби сформували громадянам 49,5 тисячі повідомлень-рішень про суми нарахованого податку. СГД-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та сплачують податкові зобов’язання.
Нагадаємо, ставки податку на нерухоме майно встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад. Вони не повинні перевищувати 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за квадратний метр.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області